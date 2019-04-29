"الكهرباء" تكشف خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب - محمد صلاح:

أعلن الدكتور حمزة متحدث الكهرباء والطاقة المتجددة، حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج وتوزيع استعدادا لاستقبال شهر رمضان، موضحًا أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وجه جميع رؤساء الشركات بإنشاء غرف عمليات مركزية تحت رئاستهم مع وقف جميع الراحات والإجازات.

وأوضح "حمزة"، فى تصريحاته لمصراوى، أن الكهرباء ممثلة في شركات التوزيع انهت استعداداتها أيضا لاستقبال فصل الصيف، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء محولات ومغذيات جديدة بالمناطق التي تعاني من مشاكل على مدار الفترات الماضية مؤكدًا أن الصيف الجاري سيكون بلا انقطاعات أو مشاكل نهائيًا خاصة لوجود فائض فى الإنتاج يصل ضعف الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية المستهلك حاليا.

ونوه إلى أن رؤساء الشركات وجهوا رؤساء القطاعات والهندسات المختلفة بتوفير مولدات كهربائية بالمساجد المختلفة خاصة التي تشهد إقبالا كثيفًا من المواطنين على آداء صلاة التراويح على مدار الشهر الكريم.