أخبار مصر | "وانت في مكانك" تعرف على مقتنيات الحجاج بمتحف سوهاج (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وانت في مكانك" تعرف على مقتنيات الحجاج بمتحف سوهاج (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شرع الله الحج ليكون رحلة خالصة لوجهه وفي سبيله، تتوافر فيها رياضة الحس والوجدان وحمل النفس على التجرد من زينة الحياة، والإقبال على الإيمان بالرحمن، ولذلك كان فيه انتقال وارتحال واحتمال ومشاق السفر وتجرد من متاع الحياة حتي الثياب المألوفة.

وأصبح الحج في الوجدان الإسلامي رحلة التوبة والرجوع إلى الطريق القويم، وباتت رحلة الحج تسجل على جدران المنازل بالرسوم الشعبية مع التبريكات، كما أصبحت رحلة كسوة الكعبة المشرفة التي كانت تصنع في مصر من أهم الأحداث، فكانت رحلة المحمل الذي يخرج من مصر حاملًا كسوة الكعبة حدثًا هامًا ينتظره الناس للاحتفال.

Advertisements

وخلال جولتنا في متحف سوهاج القومي، رصدنا مجموعة من أدوات الرحالة خلال سفرهم إلى الحج كذلك نقل كسوة الكعبة على المحمل، كما رصدنا مصحفًا ينتمي لما يسمى بمصاحف الرحالة، وهذا المصحف ينتمي للمغرب من القرن 12ه‍ / 18م، وقد كتب بخط عربي مغربي مميز، حيث جرت العادة على حفظه داخل حافظة من الجلد سهلة الحمل، وذلك لينتقل به المسافرون من مكان لآخر، أو يستخدمونه في القراءة أثناء رحلات الحج والتجارة والسفر لمسافات طويلة، ويلاحظ في المصحف مراعاة الناسخ لحجم وهيئة المصحف ليلائم غرض القراءة أثناء التنقل والترحال.

كما يقتني المتحف أيضا تحفة من نسيج الحرير من القرن 13ه‍ /19م، حيث جرت العادة على استخدام مثل هذه الستائر الحريرية كغطاء لقبر النبي "صلي الله عليه وسلم"، وعادة ما كانت تزخرف بكتابات بخط الثلث قوامها لفظ الجلالة"الله" واسم النبي"محمد"، كذلك شهادة التوحيد والرسالة المحمدية، وهذا داخل أطر من أشكال هندسية وأحيانا يقوم النساج بإضافة أسماء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

وهناك أيضاً في المتحف مجموعة من الحليات الشريفة لوصف أخلاق وخلق النبي صلي الله عليه وسلم، وقد كتبت بألوان متعددة علي الورق المقوى والمثبت على ألواح خشبية، ويروي فيها الإمام علي بن أبي طالب أهم صفات النبي، وكانت الحلية الشريفة في العصر العثماني بمثابة إجازة للخط وشهادة تمنح للخطاطين المتميزين حينها.