شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يتفقد احتفالات المواطنين بشم النسيم في قناطر أدفينا ورشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجولة تفقدية داخل قناطر أدفينا ومدينة رشيد، لتفقد مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم والتأكد من توافر كافة سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها على تلك المناطق السياحيّة.

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واطمأن المحافظ على أعمال التجهيز ورفع مستوى النظافة وتوافر كافة الخدمات التي يحتاجها زوار القناطر من إسعاف لحالات الطوارئ وفرق إنقاذ وسيارات مطافئ وخدمات أخرى، كما وجه بتكثيف الرقابة على المعروضات والمنتجات التي تباع للمواطنين ومطابقتها للمواصفات.

وشارك المحافظ احتفالات المواطنين على كورنيش النيل برشيد ومنطقة ابو مندور، والذين أتى الكثير منهم من خارج مدينة رشيد وباقي المدن الأخرى من محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة بصحبة أسرهم وأصدقائهم للاستمتاع بالجو على كورنيش النيل.

ووجّه المحافظ بتشديد الإجراءات الأمنية لتأمين المراسى والمراكب النيلية برشيد، وكافة الحدائق والمنتزهات بالمحافظة، ورفع مستوى النظافة بها وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين مع سرعة التعامل مع أي شكوى في الحال والإبلاغ عنها ومتابعتها من خلال غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام.