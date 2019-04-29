شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. عدد زوار حديقة الحيوان يتخطى حاجز الـ 100 ألف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن أعداد زوار الحديقة احتفالا بشم النسيم تجاوز الـ 100 ألف زائر لأول مرة، حتى الساعة الرابعة عصرا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في الساعات الأخيرة من اليوم المقرر إغلاق الحديقة أمام الزوار في تمام السادسة والنصف مساء، بسبب توافد الزوار مع انخفاض درجات الحرارة.
وأضاف «رجائي» في تصريحات صحفية الاثنين لـ«المصري اليوم»، أن زيادة أعداد الزائرين يعود لعدة أسباب منها نظافة الحديقة ومظهرها الجمالي، والمتنفس الوحيد لأهالي القاهرة والمحافظات.
وأشار إلى أنه تم زيادة مساحة المسطحات الخضراء وتركيب أكثر من 300 طاولة طعام بمختلف أرجاء الحديقة لإستقبال الأسر عليها بدلا من افتراش الأرض أو المسطحات الخضراء، وهو ما يكشف عن مواصلة وزارة الزراعة خطة التطوير التي إعتمدها الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
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