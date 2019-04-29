شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تستعين بالمدونين خلال بورصة دبي للترويج لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة اليوم الاثنين أن د.رانيا المشاط وزيرة السياحة التقت بليلي مراد وعدلي اللذان يعدان من أشهر المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الخليجية؛ حيث أن لديهما 726.9 ألف متابع حول العالم علي موقع انستجرام قاموا من خلالها أمس ببث صور وفيديوهات حية مباشرة على صفحاتهم من داخل الجناح المصري المشارك في ملتقى ATM مما لاقى إعجاب وتعليقات الكثير من متابعيهم.

وتناول اللقاء مناقشة كيفية الاستعانة بهؤلاء المدونين خلال الفترة القادمة في إطار خطة وزارة السياحة للترويج لمصر في السوق العربية ، وحرصها علي تحديث آليات الترويج السياحي ومواكبة التغييرات المتلاحقة عالميا في مجال الترويج والتسويق.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلي أن إستراتيجية وزارة السياحة تعتمد علي تحديث أدوات الترويج السياحي والاستعانة بالمنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لتقديم مصر بصورة عصرية ومتقدمة، مشيرة إلي أن أكثر من 40 % من السائحين حول العالم تحت سن 33 عاما يستخدمون موقع الانستجرام عند اتخاذ قراراتهم للسفر؛ وذلك ووفقا لدراسة هامة نشرها موقع Forbes .

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وتحدثت الوزيرة عن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والذي يرتكز علي مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في صناعة السياحة.

كما أشارت الوزيرة إلي الأثر الإيجابي للصور التي يقوم بنشرها المدونين والمؤثرين علي وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارتهم للمقاصد السياحية بالدول المختلفة، خاصة وان هؤلاء المدونين لديهم ملايين المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكدت الوزيرة علي أن مواقع التواصل الاجتماعي تجذب كافة الشرائح العمرية من المتابعين، كما انها تؤثر بقوة في اتخاذ قرارات السفر خاصة بين الشباب.

كما أشارت الوزيرة الى تعاون الوزارة مع شركة ‪Beautiful Destinations العالمية للترويج السياحي لمصر في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر.

وأكدت الوزيرة علي اهتمام الوزارة بدعوة المدونين والمؤثرين عبر مواصل التواصل الاجتماعي لمصر؛ وذلك لنقل تجاربهم لمتابعيهم؛ لافتة إلي استضافة الوزارة لوفد يضم ١٠ من أشهر المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيارة مراد عثمان وزوجته ناتالي اللذان يعدان من أهم المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي الروسية والدولية في مجال السياحة .