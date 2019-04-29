شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يناقش تقريرًا عن تنظيم تيودور بلهارس مؤتمرًا حول الميكروسكوب الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية تزامنا مع احتفالات المصريين بأعياد الربيع.

وأكد عبدالغفار في تصريحات صحفية، على ضرورة رفع جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال الحالات المعتاد استقبالها في مثل هذه المناسبات وتوافر أطقم الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه الحالات.

كما أعلنت جامعة القاهرة، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية، خلال فترة الأعياد وشم النسيم.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن خطة الطوارئ، تشمل رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات بكل المستشفيات الجامعية، الفرنساوي، وطوارئ قصر العيني، وأبوالريش الياباني والمنيرة، ومركز السموم مع توفير مضادات السموم.

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وشدد رئيس جامعة القاهرة، على تواجد الأطقم الطبية، وفرق التمريض على مدار اليوم، كما وجه، بقبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء للعلاج السريري، أو لإجراء العمليات، وحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.

من جانب آخر ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث حول تنظيم قسم أبحاث الميكروسكوب الإلكترونى بالمعهد مؤتمر بعنوان«الميكروسكوب الإلكترونى وورشة العمل 2019»، بحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين في مجال الميكروسكوب الإلكترونى في تخصصات الطب والزراعة والعلوم والفيزياء والهندسة من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية والأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه الذي ينظم في مجال الميكروسكوب الإلكترونى، حيث ناقش التطورات الحديثة في مجال الميكروسكوب الإلكتروني واستخداماته في البحث والتشخيص؛ بهدف تبادل الخبرات وتحديث وتحسين التطبيق التشخيصي للأمراض، وتعريف المواطنين بما يقدمه البحث العلمى لتحسين الخدمة التشخيصية للأمراض، ودراسات الجسيمات متناهية الصغر التي تدخل في صناعات كثيرة.

وأشارت قنديل إلى أنه على هامش فعاليات المؤتمر تم تنظيم ورشة عمل لمدة يومين بمقر المعهد شارك فيها عدد من الباحثين الأفارقة في مجال البحوث الباثولوجية.

شارك في فعاليات المؤتمر عدد من الأساتذة والمتخصصين في مجال الميكروسكوب الإلكترونى من بعض الدول الأجنبية مثل أمريكا وبولندا وقبرص وهولندا، بالإضافة إلى العديد من الجامعات والمعاهد البحثية المصرية منها: جامعات عين شمس، والقاهرة، والزقازيق، وطنطا، والمنوفية، والمنصورة، وأسيوط، والأزهر، وقنا، والسويس، والجامعة البريطانية بمصر، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومى للبحوث، ومعهد بحوث أمراض العيون، ومعهد بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد بحوث البترول، وجامعة السلطان قابوس بعمان.