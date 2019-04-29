شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين»: وقف تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات.. وإعادة تقييم القائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين وقف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، لوقف سيل المعاهد الخاصة المتزايدة. وصدرت تعليمات بذلك للمجلس الأعلى للجامعات، مع إعادة تقييم وتقنين أوضاع المعاهد الموجودة حاليًا.

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وأضافت النقابة، في بيان، أن مجلسها لم يدخر جهدًا منذ أن تولى المسؤولية في ملف التعليم الهندسي إلا وبذله، خاصة أنه تسلم هذا الملف الهام دون أن تُتخذ فيه أي خطوه ملموسة، بدليل أن هناك طلاب التحقوا ببعض المعاهد كانوا حاصلون على مجموع ٦٢٪ وذلك حتى العام قبل الماضي، إلا أن مجلس النقابة الحالي اتخذ خطوات جادة وتعامل مع جميع الأطراف في محاولة لحل أزمة رسخت عبر السنوات الماضية وتراكمت دون إيجاد حل.

وتابعت: «عقد المجلس عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي، وأسفرت هذه الاجتماعات علي إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، وهذا المكتسب يوقف سيل المعاهد الخاصة التي كانت تتزايد يوما بعد يوم، وصدرت تعليمات المجلس الاعلى للجامعات بناءً علي ما اوضحه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بضرورة إعادة تقييم وضع المعاهد الحاليّة وصدرت من لجنة التعليم الهندسي الآلية ومعايير التقييم وجاري عمل زيارات ميدانية للوقوف علي الوضع الحقيقي لهذه المعاهد».

وأوضح البيان أن القرار جاء «لتقف النقابة على أرض صلبه لتقنين أوضاع المعاهد الموجودة فعليًا، وتم الاتفاق على وضع هذه الآلية لتقييم الأداء الفعلي لهذه المعاهد، والعرض على اللجنة ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للجامعات لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول، خاصة أن هذه المعاهد لا تتساوي كلها بنفس الكفاءة ولا القدرات التقنية والفنية، وكذا أعضاء هيئة التدريس، وحددت اللجن حد أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق ١٠٪ عن حد القبول بالجامعات الحكومية».