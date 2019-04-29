شكرا لقرائتكم خبر عن مُسنة تحتضن محافظ البحر الأحمر خلال تفقده النادي الاجتماعي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال تفقده النادي الاجتماعي بالغردقة لمتابعة احتفالات المواطنين بشم النسيم، فوجئ اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بقيام مسنة باحتضانه فور علمها بأنه المحافظ.

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حينها، رحب بها المحافظ وقرر تكليف إدارة النادي بتوفير كرسي متحرك لها، لنقلها من مدخل النادي إلى منطقة الشاطئ.

وشدد المحافظ على توفير كافة سبل الراحة لزائري النادي، خاصة كبار السن الذين يأتون مع أسرهم.

يأتي هذا في وقت قال أشرف فؤاد، مدير النادي الاجتماعي بالغردقة، إن النادي استقبل نحو ١٠ آلاف زائر من الأعضاء وغيرهم، وأنه تم الاستعانة بـ ١٦ مُنقذا لمواجهة أي ظروف طارئة.