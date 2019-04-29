شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني الليبي يتقدم صوب قلب العاصمة طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي اليوم الإثنين تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه قلب العاصمة طرابلس. وذكرت الشعبة- وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية- أن صفوف الميليشيات الإرهابية المسلحة بمختلف محاور القتال في طرابلس تشهد انهيارا تاما بعد تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه قلب العاصمة. وأشارت البوابة إلى أن سلاح الجو الليبي استهدف الكلية العسكرية بمنطقة صلاح الدين بطرابلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني الليبي يتقدم صوب قلب العاصمة طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.