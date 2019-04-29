شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 97 ألف سيدة تستجيب لمشروع «2 كفاية» خلال 3 شهور فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت غادة والي وزيرة التضامُن الاجتماعي، تقريرا عن فعاليات التنفيذ لمشروع «2 كفاية» خلال الربع الاول لعام 2019 والذى تنفذه الوزارة في اطار الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية حيث نجحت حملات طرق الأبواب بالبرنامج في تنفيذ 639،000 زيارة منزلية في الفترة من يناير إلى مارس 2019.

وتُعد حملات طرق الابواب أحد أهم آليات العمل الهامة بالمشروع لرفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة.

وبلغ عدد المستجيبات ممن تم تحويلهن سواءً إلى الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان أو عيادات تنظيم الأسرة التي قام المشروع بتطويرها لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان 97,400 سيدة خلال 3 شهور فقط من بدء حملات طرق الأبواب من السيدات اللاتي تم زيارتهن وكانت اعلى المحافظات استجابة في ذلك بنى سويف واسوان واسيوط والفيوم واشار التقرير .

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وفى تصريحات لها، اكدت والى أن برنامج «2 كفاية» يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة ودعم قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى النطاق الجغرافى المستهدف وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية تستهدف الأسرة، بالإضافة إلى تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة مضيفة ان البرنامج يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين 1،148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل، والارتقاء بالخصائص السكانية لها، بما يسمح بالانتقال بالأسر المستهدفة من مظلة الحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية الشاملة. وذلك يتم بالتعاون مع ٩٢ جمعيه اهليه وبتمويل يصل إلى ١٠٠مليون جنيه في المحافظات العشر الأكثر فقرا والاعلي خصوبة.

ومن جانبها أكدت رنده فارس منسق برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي على استمرار حملات طرق الأبواب بالمشروع، وذلك للشهر الرابع على التوالي استكمالاً للخطوات التي بدأت في يناير الماضي على مستوى محافظات المشروع العشر (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) حيث يُنفَّذ المشروع في 2257 قرية داخل 119 مركزا .

وأشارت فارس إلى أنه تم تنفيذ الحملات من خلال 1271 مثقفة مجتمعية تم تدريبهن خلال ديسمبر 2018 من خلال 47 ورشة عمل، وقد قام المشروع بتنظيم 1052 ندوة توعية بحضور 107،604 مستهدفة وتعمل الندوات على تصحيح المفاهيم الدينية والمعارف الخاطئة المرتبطة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة واشارت فارس إلى ان محافظات المنيا وسوهاج واسيوط بها اعلى نسب للاسر المستهدفة بالبرنامج يليها باقى المحافظات العشر.

وقد قام المشروع أيضاً بتطوير 33 عيادة تنظيم أسرة تقدم خدماتها بالمجان في القرى الأشد فقراً، وجار حالياً العمل على تطوير المزيد من العيادات في المناطق المحرومة من الخدمة حيث من المستهدف تطوير 70 عيادة.

غادة والي : استجابة 97 الف سيدة خلال 3 شهور فقط من بدء حملات طرق الابواب لمشروع 2 كفاية

غادة والي : استجابة 97 الف سيدة خلال 3 شهور فقط من بدء حملات طرق الابواب لمشروع 2 كفاية

غادة والي : استجابة 97 الف سيدة خلال 3 شهور فقط من بدء حملات طرق الابواب لمشروع 2 كفاية