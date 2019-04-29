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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشارك المواطنين احتفالات شم النسيم بحديقة البانوراما (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة الجيزة، الإثنين، إقبالاً كبيراً من المواطنين حيث أعلنت المحافظة عن توافد أكثر من 10 آلاف زائر لحديقة الجيزة العامة «البانوراما»، والتى تم فتحها أمام المواطنين بالمجان للاستمتاع باحتفالات شم النسيم.
وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مشاركة المواطنين في احتفالات أعياد شم النسيم حيث تفقد حديقة البانوراما بطريق الفيوم للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.
وقام المحافظ أثناء تفقده بالتواصل مع عدد من المواطنين لتقديم التهنئة لهم وللتأكد من توفر كافة سبل الراحة لهم من أجل قضاء وقت ممتع مع أسرهم وأبنائهم حيث عبر المواطنون عن سعادتهم بما قدمته المحافظة من خدمات وعناية بالمسطحات الخضراء وتقديم العروض الفنية بحديقة البانوراما.
وقامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة بتوزيع 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق مجاناً إضافة إلى انتشار فرق النظافة لرفع أى مخلفات أولاً بأول على مدار اليوم وذلك حفاظاً على المتنزهات والحدائق.
كما استقبلت حديقة الحيوان والأورمان المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة للاستمتاع بهذا اليوم.
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