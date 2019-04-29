محافظ الشرقية يشارك رواد حديقة الحيوان الاحتفال بشم النسيم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإثنين، رواد حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق من أبناء المحافظة بزيارة لهم اليوم لمشاركتهم احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم وقضاء بعض الوقت معهم. Advertisements وتجول محافظ الشرقية داخل الحديقة وتفقد بيت الزواحف والمكان المخصص للغزال المصري والأنعام الأفريقي والبجعة وبرفقته لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد. والتقط المحافظ الصور التذكارية مع المواطنين وأسرهم مقدمين له التهنئة بمناسبة شم النسيم، وهنأ المحافظ الجميع بمناسبة الاحتفال بيوم شم النسيم متمنياً لهم قضاء يوما سعيدا ووقتا ممتعا مع أسرهم . كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل من عمال النظافة وتحسين البيئة تعمل على مدار اليوم لرفع المخلفات من محيط الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء أولاً بأول وتوفير جو صحي وبيئي مناسب لاحتفال المواطنين من أبناء المحافظة بأعياد الربيع وشم النسيم. محافظ الشرقية يزور حديقة الحيوان للاحتفال بشم النسيم محافظ الشرقية يزور حديقة الحيوان للاحتفال بشم النسيم محافظ الشرقية يزور حديقة الحيوان للاحتفال بشم النسيم محافظ الشرقية يزور حديقة الحيوان للاحتفال بشم النسيم محافظ الشرقية يزور حديقة الحيوان للاحتفال بشم النسيم

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