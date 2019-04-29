شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أماكن احتفالات المواطنين بأعياد الربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الإثنين، المواطنيين احتفالاتهم بعيد شم النسيم، وتفقد الحديقة الدولية بمدينة نصر وحديقة الفسطاط بمصر القديمة، اللتان فتحتا أبوابهما منذ الصباح الباكر. كما تابع إجراءات السلامة والأمن المتبعة بمرسى الأتوبيس النهري بماسبيرو.

وأكد محافظ القاهرة، خلال زيارته للحدائق، بالالتزام بتقديم كيس لجمع القمامة لكل أسرة زائرة لتجميع مخلفاتها قبل مغادرة الحديقة، مُشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مع الأمن ومرفق الإسعاف بتوفير وحدات داخل الحديقة للتأمين المواطنين وسرعة مواجهة أي طارئ.

والتقى عدد من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بالخدمات التي وفرتها إدارات الحدائق من خلال تقديم العروض الموسيقية العسكرية التابعة للقوات المسلحة والشرطة، وكذلك فقرات فنية شعبية وتنورة، وتقديم ألعاب للأطفال.

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كما تفقد مرسى الأتوبيس النهري في حي بولاق، مُشددًا على ضرورة الالتزام بالأعداد المقررة وعدم السماح قطعيًا بأي زيادة في الأفراد، مع التأكد من مطابقة المركب للاشتراطات الأمن والمتانة وتوافر كل عوامل الأمان بها.

واطمأن المحافظ على ربط الوحدات مع المراسي وغرفة العمليات الخاصة بالهيئة لاسلكيا، وطلب متابعة مستمرة لسلامة خطوط سير الرحلات من خلال منظومة تأمين كاملة لحركة الأتوبيسات النهرية خلال رحلاتها على سطح النيل.

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم عمل شبكة من الأتوبيسات والسيارات تخدم أماكن الحدائق والملاهي والمتنزهات من خلال توفير 34 خط أتوبيس تعمل كخدمة خاصة واختيار 144 سيارة جديدة تخدم جميع المواطنين، وربطهم بخدمة التتبع الإلكتروني لتحقيق السيطرة والمراقبة على السيارات وسرعة التواصل مع السائقين للدفع بأي سيارات مطلوبة في حالة زيادة عدد المواطنين.

رافق محافظ القاهرة في جولته، المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء ابراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة في القاهرة، واللواء محسن مأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النقل العام.

محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع

محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع

محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع