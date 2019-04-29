شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف تستخدم «واتس آب» لتلقي شكاوى المواطنين في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة بني سويف تفعيل غرفة عمليات على مستوى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لمتابعة احتفالات مواطني المحافظة بشم النسيم، خلال فترة إجازة أعياد الربيع، إضافة لتخصيص خط تواصل عبر تطبيق «واتس آب» والخطوط الساخنة أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقي شكاوى ومشكلات المواطنين.

وقال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، في بيان، إنه وجه بالتعامل الفعال مع أي شكاوى ترد من غرف العمليات الفرعية وتتطلب التدخل السريع، وذلك على مدار 24 ساعة، لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق الحيوية في المحافظة.

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وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة لاستقبال احتفالات أعياد الربيع تضمنت رفع درجة الاستعدادات القصوى لتجهيز الحدائق، والمنتزهات العامة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتفقد هذه الأماكن وتوفسر سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها.

وشّدد المحافظ على مديري مشروع النظافة والحدائق باستمرار تكثيف أعمال النظافة، واستمرار رفع المخلفات لمنع تراكمها، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال احتفالهم بشم النسيم، مُوجهًا جميع رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة المخالفات فور صدورها والتعامل معها بالقانون، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة خلال أيام الاحتفال بأعياد الربيع.

وكلف المحافظ رؤساء مجالس المدن والقري بالتواجد والاستعداد الدائم بغرف عمليات الوحدات المحلية والمرور الدوري لضمان توافر الخدمات من حدائق عامة ومواصلات داخلية بالشكل المطلوب في هذه المناسبة ، ووصول السلع والخدمات للمواطنين دون شكاوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التي يزداد الطالب عليها في هذه الفترة كالرنجة والفسيخ والأسماك بأنواعها للإطمئنان على صلاحيتها وتوافر كافة الشروط الصحية.

كما كلف المحافظ شرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسى النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المقررة لها.