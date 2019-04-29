شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفالنا أزهارنا».. يوم ترفيهي للأطفال المرضى بمستشفى جامعة المنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بشعار «أطفالنا أزهارنا»، نظم مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، الإثنين، يومًا ترفيهيًا للأطفال المرضى وأمهاتهم المتواجدات فيه لتلقى العلاج بمناسبة الاحتفال بشم النسيم.

بدأ الاحتفال بتشغيل أغان للأطفال في حديقة المستشفى، إضافة إلى عرض للعرائس وطالبت الإدارة الأطفال النزول إلى الحديقة للمشاركة في الاحتفال.

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وقدمت فرقة فنية فقرات غنائية واستعراضية وألعاب، وسط فرحة كبيرة من الأطفال المرضى. وقدمت إدارة المستشفى لهم البيض فقاموا بتلوينه. كما وزع الأطباء وهيئة التمريض الهدايا والبالونات وشاركوا في جو من المرح، واختلطت الفرحة بالبكاء بين عدد من الأمهات عندما شاهدوا سعادة أبنائهم رغم آلام المرض.

ورسمت إدارة الحدائق بالمستشفى كلمة «أطفالنا أزهارنا» بالزهور، وهو ما دفع الجميع لالتقاط الصور معها.

وقال الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى الأطفال، إنه في إطار الاحتفالات بشم النسيم حرصنا على الاحتفال بالأطفال للترفيه عنهم، وتقديم البيض الملون والحلوى والعصائر والهدايا وعمل احتفال بالربيع في حديقة المستشفى، ليستطيع الأطفال الاحتفال واللعب وسط المشاهد الخضراء والورود.

وأضاف: المستشفى يحرص على تقديم العلاج الطبي، وكذلك الاهتمام بالجانب النفسي للطفل كجزء من العلاج، وأيضًا محاولة مشاركة الأطفال في الاحتفالات والألعاب.