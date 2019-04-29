شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تحتفل بـ«شم النسيم»: المواطنون على الشواطئ والبلاجات وفي حدائق الحيوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرج الآلاف من المواطنين في المحافظات، اليوم الاثنين، للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم إلى المتنزهات العامة، وازدحمت الشواطئ وحدائق الحيوان، وقدمت العديد من الفرق الفنية عروضًًا متنوعة للزوّار في المسارح ومديريات الشباب المختلفة في ظل تشديدات أمنية مكثفة.

وشهدت متنزهات مدينة القناطر الخيرية، توافد عدد كبير من المواطنين بالقليوبية وبعض المحافظات المجاورة، وحرص الجميع على تناول «الفسيخ والرنجة والملوحة» كعادة المصريين في كل عام، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، ولعب الأطفال بالمساحات الخضراء الشاسعة.

ووجّه الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بفتح جميع الحدائق والمتنزهات في القناطر الخيرية مجانًا أمام المواطنين، وأعلن تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، تمهيدًا لتلقى أي شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع، كما شدد على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة والسلع الغذائية كافة، للتأكد من سلامة المنتج المعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

وكلّف «مرزوق»، بضرورة متابعة جميع أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع، كما كلّف مديرية الصحة بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على جميع منافذ بيع الأغذية وإعلان حالة الطوارئ القصوى وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة إصابة واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.

وفى البحر الأحمر، ووسط انتشار وتواجد أمني مكثف، شهد النادي الاجتماعي في الغردقة، زيارة الالاف من المواطنين من مختلف المحافظات لقضاء اجازة شم النسيم حيث تم توفير كراسي اضافية لاستيعاب المواطنين

وأكد أشرف فؤاد، مدير عام النادي، أن نحو ١٠ آلاف زائر من أعضاء النادي وغيرهم استقبلهم شاطئ النادي وتم توفير كافة سبل الراحة لهم وتم تواجد طواقم وسيارتي اسعاف بالاضافة إلى الاستعانة ببوابة كشف المفرقعات على الرئيس للنادي واصطف العشرات من المواطنين امام بوابات الدخول لحجز التذاكر للدخول

وأكد حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحري أن نحو 12 منقذ يشاركون في أعمال الإنقاذ لتأمين الزائرين أثناء السباحة وتتواجد بكل شاطئ سيارة إسعاف، بالإضافة إلى تأمين بوابات الشواطئ بقوة أمنية وخدمة مرورية لمنع أي تكدس للسيارات بالشوارع القريبة من الشواطئ والنادي الاجتماعي.

وخلال زيارته للنادي الاجتماعي قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لنقلهم من مدخل النادي لمنطقة الشاطئ وصافح المحافظ عدد من الزائرين حيث احتضتنه إحدى المسنات ووجهت له الشكر على تطوير النادي.

وشدد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر على رفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية الصحة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والوحدات المحلية لمتابعة حسن سير العمل بالمرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي ومستشفيات وأسواق عامة ونظافة ومتابعة للشواطئ العامة وإنقاذ بحرى مشيراُ أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أي شكاوى أو بلاغات والعمل على حلها فورًا.

وفى دمياط، احتفل الآلاف من الأهالي بأعياد الربيع على شاطئ مدينة رأس البر، حيث امتلأت شوارع المدينة وشواطئها بالمواطنين الذين توافدوا عليها منذ الصباح.

وصرحت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والقطاعات الخدمية لتوفير جميع سبل الراحة والأمان لرواد المدينة مضيفة أنه تم أيضا توفير سبل الحماية والسلامة بشواطئ رأس البر، كما أكدت المحافظ أن مدينة رأس البر شهدت أعمال تطوير كبيرة بجميع شوارعها وأسواقها الرئيسية فضلا عن عودة الطفطف إحدى وسائل النقل الترفيهية.

كما ازدحمت مدينة دمياط الجديدة وخاصة منطقة شارع الصعيدي وبلاج رأس البر بمئات الرواد والذين حرصوا على تناول الفسيخ والرنجة وشهدت الأسواق بمحافظة دمياط ارتفاعا هائلا في أسعار الأسماك والفسيخ والرنجة، حيث تراوح سعر كيلو الفسيخ من 80 إلى 200 جنيه، والرنجة من 40 إلى 80 جنيها.

كما سادت حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك، حيث ارتفع سعر كيلو الشبار الأخضر إلى 100 جنيه، كما بلغ كيلو البلطي 70 جنيها بينما ارتفع سعر كيلو السردين إلى 60 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجران إلى 60 جنيها والبوري.

وأعلن بعض الأهالي عزمهم مقاطعة شراء الأسماك للارتفاع الجنوني في أسعارها، فيما دشن ياسر النادي حملة شعبية لمقاطعة الأسماك بعنوان (خليها تعفن) وذلك لمطالبة التجار بخفض أسعارها.

وفي الغربية، توافد المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي والقرى السياحية ومراكز الشباب والملاهي، بمراكز والمدن، للاحتفال بعيد شم النسيم.

وشهدت الشوارع والميادين ومحيط الحدائق العامة دوريات أمنية وكردونات أمنية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بشوارع طنطا والمحلة وعلى الطرق السريعة لمواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون، بجانب فرق الإنقاذ النهرى بمحيط فرعى النيل بكفرالزيات وزفتى.

وكانت محافظة الغربية، قد شكلت غرف عمليات لتلقى بلاغات المواطنين بمختلف قطاعات الخدمات، والعمل على حلها، وتكثيف ورديات العمل في مختلف قطاعات المرافق والخدمات طوال 24 ساعة، مع رفع درجة الطوارئ بالمرافق والقطاعات الخدمي

تزاحم المواطنون على كورنيش النيل بمدينه المنيا، للاحتفال بعيد الربيع، وحرصت الأسر على التواجد منذ الساعات الأولي من الصباح لاحتجاز أماكن للاحتفال بشم النسيم.

فيما نظمت المحافظة مهرجانا ترفيهيا، بالمسرح الروماني على كورنيش النيل، احتفالا بالمناسبة شارك في الفعاليات مديرية الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم- تضمن عدة فقرات منها موسيقي عربية وكورال للأطفال وفقرة التنورة التي حظيت بإعجاب الحضور، ومسابقات فنية وفقرات خاصة باكتشاف المواهب والفنون الشعبية.

وقدمت مديرية الشباب والرياضة العديد من الفقرات منها فقرة خاصة بطلائع الفنون الشعبية وتواشيح دينية، وكذلك توعية بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة، كما قدمت فرقة كورال عصام الشاذلي العديد من الفقرات الفنية.

واحتفلت محافظة شمال سيناء بـ«شم النسيم»،حيث استقبلت الحدائق والمنتزهات وشواطئ البحر المتوسط المواطنين في ظل اعتدال درجة الحرارة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة والدوريات الأمنية.

واستمتع المواطنون بالهواء الطلق وممارسة الرياضة خاصة في حدائق المساعيد والمالح وبئر العبد وشواطئ ابي صقل والبحر والمساعيد بالعريش والرواق ببئر العبد، والذي تم افتتاحه خصيصًا لاستقبال المواطنين على مدار اليوم، حيث قام الأطفال باللهو واللعب والجري على الشاطئ وإطلاق الطائرات الورقية وممارسة الألعاب الشاطئية، بجانب قيام الأسر بأكل الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة والبيض والبصل الأخضر.

ورفعت الأجهزة الأمنية وقطاع الصحة بشمال سيناء درجة الاستعدادات بتمركز سيارات الشرطة والنجدة والإسعاف أمام الشواطئ العامة والمنتزهات، للتصدي للظواهر السلبية والتدخل السريع.

بدوره، أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال يوم شم النسيم، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، وأن يكون هناك مدير مسؤول في كل قطاع، وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول نوبتجيات، مؤكدًا على تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة وربطها أيضا بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة..مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي إخطارات أو بلاغات حتي اللحظة.

وقرر المحافظ تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق من جانب مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى ومباحث التموين للمرور على محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات.

وأكد فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب توفير كميات كبيرة من الأسماك وطرحها في الأسواق، كما تم توفير حصص اضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار، بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى.

Advertisements

وأضاف الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أنه تم رفع حالة الطوارئ، في جميع مستشفيات المحافظة وفي مرفق الإسعاف، خلال احتفال المواطنين بيوم شم النسيم، حيث تم إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ، والمحاليل، وأكياس الدم، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات، بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع كليات الطب بعدد 4 جامعات مصرية.

وأشار الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق الإسعاف بشمال سيناء، إنه تم الدفع بـ 76 سيارة إسعاف تحسبًا لأي حالات طوارئ خلال الاحتفال بعيد شم النسيم، مشيرًا إلى رفع حالة الاستعداد في مرفق الإسعاف على مدار اليوم، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف في مختلف الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة بمناطق ومدن المحافظة لتكون جاهزة للتدخل السريع وقت حدوث أي طارئ أو تلقي أي بلاغات من المواطنين.

وفي الأقصر، احتفل الأهالي بالخروج إلى الحدائق والمنتزهات العامة وكورنيش النيل، للاحتفال بشم النسيم، وأعياد الربيع، كما شهدت المناطق الأثرية والسياحية إقبالا ملحوظاً من الشباب والأطفال، كما شهد كورنيش النيل زحاما شديدا من الوافدين من مراكز المحافظة، بالاضافة إلى الإقبال المتزايد على المراكب والدهنيات لعمل رحلات نيلية وزيارة جزيرة الموز، وتشغيل «دى جى» للأغاني والرقص من الشباب احتفالا بشم النسيم، وانتشرت الشرطة النسائية في التجمعات لضبط المتحرشين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة الاهالى على الاحتفال في أجواء هادئة.

فيما شهدت المعابد والمقاصد الأثرية إقبال ملحوظ من السائحين الوافدين لزيارة المدينة السياحية للاستمتاع بجمال الطبيعة وانتشرت الحافلات السياحية التي تقل السائحين لمختلف المناطق الاثرية، وسط تشديدات أمنية مشددة.

وأعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حالة الطوارئ القصوى في مختلف المرافق الخدمية، ومن العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية كما أمر بوجود سيارة اسعاف بالحدائق وقرب التجمعات الجماهيرية وخاصة كورنيش النيل، بجانب تأهب فرق الانقاذ النهرى لمواجهة أي طوارئ قد تتعرض لها الجماهير.

ومن جانبه، أمر اللواء طارق علام، مدير الأمن، بتشديد الإجراءات الشرطية لتأمين الاحتفالات وزوار المدينة للاحتفال باعياد الربيع بتكثيف التواجد الأمنى بالمناطق ذات الكثافة الجماهيرية كما تم وضع خطة لتأمين رحلات المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية وسط النيل.

وفى الشرقية، توافد الآلاف من أبناء المحافظة على الحدائق والمتنزهات بمدينة الصالحية الجديدة والكفراوي ونادي الرواد والنادي الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان وحديقة الحيوان ونادي الشرقية بالزقازيق كما توافد المئات من المواطنين على المزارع وحدائق الفاكهة المنتشرة في مراكز بلبيس وأبوحماد ومشتول السوق وفاقوس والإبراهيمية والحسينية وأصطحب الاهالي المحتفلون معهم في المتنزهات طعامهم المفضل في شم النسيم من «الرنجة والفسيخ والملوحة» بجانب بعض المقبلات «الخس والبصل والليمون» تاركين أولادهم الصغار يلهون بالبيض الملون المسلوق قبل تناوله.

وقرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح الحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الشباب والملاعب أمام المواطنين بالمجان منذ الصباح والتى شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين للتنزه والاحتفال على أنغام الطبل البلدي والمزمار وسط جو مليئ بالفرح والسرور، وألزم محافظ الشرقية القيادات التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بالتواجد في مواقع عملهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث وتكثيف أعمال النظافة لرفع مخلفات الاحتفال ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول

وشهد محافظ الشرقية إحتفالية المحافظة بأعياد الربيع وشم النسيم، والتي أقيمت أمام مبنى الديوان العام بتنظيم مسيرة لسيارات مزينة بالزهور مقدمة تابلوهات فنية مستوحاة من البيئة ومعبرة عن كل مديرية خدمية ومركز ومدينة لتجوب شوارع مدينة الزقازيق لتضفي جوًا من البهجة والسرور في نفوس المواطنين ابتهاجاً بأعياد الربيع وشم النسيم.

وقدم الفنان خالد بيومي تابلوهاً فنياً من الأغاني الوطنية وأغاني الربيع نالت استحسان الحضور، أعقبها تقديم رقصة التنورة ثم بدأ بعد ذلك دخول السيارات المزينة بالزهور وأعلام مصر والشرقية والمعبرة عن بيئة كل مركز ومدينة ومديرية وما تشتهر به للمشاركة في الكرنفال الربيعي المبهج والدخول لأرض الطابور لتعرض أمام المحافظ والضيوف لاختيار الأفضل منها ليمنح جوائز مالية قيمة، واختتمت الاحتفالية بعرض فني رائع قدمته مديرية الشباب والرياضة.

وفى بنى سويف، خرج الأهالى إلى الشواطئ والمتنزهات وحديقة الحيوان التي عتبر من أهم المتنفسات لاهالى المدينة.

وفى السويس، احتفل المئات من اهالي السويس في الحدائق والمتنزهات بالمحافظة حيث خرجوا لتناول الفسيخ والرنجة مع اقاربهم في مجموعات عائلية تحيطهم اطفالهم الذين حرصوا على اللهو إلى جوار اسرهم في جو يسوده السعادة والمرح

في سياق آخر، امتلأت الفنادق والقري السياحية بالعين السخنة بالمواطنين والسياح الذين اتوا لقضاء يوم شم النسيم على البحر حيث بلغت نسبة الاشغالات بالعديد من الفنادق والقري السياحية 100%.

وفي الوادى الجديد، وعلى الرغم من ارتفاع تسبب ارتفاع الحرارة وامتحانات شهادات النقل حرصت عدد من الاسر على قضاء اجازة شم النسيم داخل الحقول والمزارع لمواصلة حصاد محصول القمح

فيما رفعت محافظة الوادي الجديد من استعدادها لتأمين المواطنين حيث تم نشر فرق امنية ومرورية بالشوارع والميادين وتواجدت الخدمات الأمنية بكافة الحدائق والمتنزهات العامة؛ ونشر سيارات الاسعاف؛ كما تم تشكيل غرف عمايات رئيسية وفرعية بالمراكز والقري لتلقي بلاغات المواطنين فيما يتعلق باجازة شم النسيم؛كما تم رفع الطوارئ بمختلف الخدمات والمرافق.

وفى الإسماعيلية، احتفل مئات الالاف من مواطنى الاسماعيلية وباقى محافظات الجمهورية خاصة الشرقية القاهرة بيوم شم النسيم بحدائق نمرة 6 بالاسماعيلية والمؤدية إلى مدخل معدية نمرة 6 على قناة السويس وفى المنتزهات والحدائق العامة والملاحة والشواطئ والاندية والشاليهات المطلة على بحيرة التمساح والبحيرات المرة فى فايد وابوسلطان.

وأقامت العديد من الأسر الخيام داخل الحدائق وتناولوا الفسيخ والرنجة والاسماك وسط اجواء احتفالية مع اطفالهم بينما انتشرت الملاهى الخاصة بالاطفال في كل مكان

ونظمت وزارة الشباب ومركز شباب الشخ زايد مجموعات كشفية بين المواطنين قام أعضاؤها بنظافة الحدائق ومشاركة الاطفال فرحتهم بشم النسيم من خلال رسم الوان الطيف على وجوه الاطفال واياديهم

وقامت مجموعات من قوات الأمن والعناصر السرية بتأمين الاحتفالات الكبيرة لشم النسيم في كل أنحاء المحافظة، بينما عجزت الشرطة عن منع حرائق اللنبى «أحد رموز الاحتلال البريطاني في القرن الماضي، والذي يتم عمل دمى مختلفة له ويتم حرقها كل عام في شم النسيم» وذلك على الرغم من تنبيهات الأمن بعدم إشعال أي حرائق.

وقام النائب أشرف عمارة، نائب الإسماعيلية، بجولة ميدانية في الحدائق والميادين مع المواطنيين وقدم لهم التهنئة، وأكد أن احتفالات الملايين في الشوارع والميادين والحدائق رسالة أمن وسلام من الإسماعيلية إلى العالم.

وفى البحيرة، توافد مئات المواطنين على حدائق قناطر إدفينا خصوصًا من مواطني مركزي رشيد بالبحيرة ومطوبس على الجهة المقابلة من النيل لمحافظة كفر الشيخ، كما استقبل شاطئ النيل بالمراكز الوااقعة على النيل بالمحافظة وشاطئ البحر المتوسط بمركزي إدكو ورشيد مئات المواطنين من المراكز القريبة للاستمتاع بيوم شم النسبم، كما استقبلت الحدائق بمراكز دمنهور وكفر الدوار والمحمودية مئات الأسر، كما حرص العديد من المواطنين على قضاء الأجازة على الترع الرئيسية وفي الحقول وسط الزراعات، وتابع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الموقف من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة البلاغات التي تصل من المواطنين أو من غرف العمليات بالمراكز المشكلة لهذا الغرض.

وفى كفر الشيخ، شهدت شواطئ مصيف بلطيم إقبال الأهالي منذ الصباح الباكر، كما شهدت المتنزهات الخاصة بحدائق الميدان الإبراهيمي، إقبالا من الأسر والعائلات بدسوق، وصنعاء بكفر الشيخ وادفينا بمطوبس وفوه، كما فتحت جميع مراكز الشباب والأندية بجميع أنحاء المحافظة أبوابها مجانًا للمواطنين.

وفي المنوفية، ووجه الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، التهنئة للشعب المصري بهذه المناسبة، متمنيًا لهم أعيادًا سعيدة.

وأكد مبارك على رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية، وجاهزيتها لاستقبال الحالات المعتاد استقبالها في مثل هذه المناسبات، واستعدادات قسم الطب الشرعى وعلاج التسمم لمتابعة الحالات المصابة، وتوافر أطقم الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه الحالات.

وفي أسوان، توافد المواطنون في أسوان على الحدائق والمتنزهات مصطحبين معهم وجبات الفسيخ، ونظموا الحفلات الغنائية في المناطق الطبيعية على النيل.

وشهدت الحديقة النباتية بأسوان توافد أعداد كبيرة من المواطنين، ورفعت حدائق الورد والشيراتون والسلام ودرة النيل وفريال وفيلة، شعار كاملة العدد من حيث نسب ومعدلات التوافد من المواطنيين للاستمتاع بالطبيعية الساحرة لهذه الحدائق خلال أعياد الربيع.

وأمر محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم تعليماته برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات تحسبا لمواجهة أي ظروف طارئة مع إلغاء جميع الاجازات بالمواقع الخدمية، مشدداً بإعداد غرفة عمليات بالمحافظة لتلقى أي بلاغات طوال يوم الإحتفال بأعياد الربيع وتكثيف الحملات الميدانية للرقابة على الأسواق المحلية ومراجعة الأسعار بها والتأكد من توافر جميع السلع الاستهلاكية والتموينية بالكميات الكافية وبالجودة المطلوبة لسد احتياجات المواطنين بمختلف المراكز والمدن.