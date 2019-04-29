أخبار مصر | غدًا.. أكاديمية الأزهر تقيم حفلًا لتخريج الدفعة الأولى من الأئمة والوعاظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. أكاديمية الأزهر تقيم حفلًا لتخريج الدفعة الأولى من الأئمة والوعاظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، غدًا الثلاثاء، حفلًا ختاميًّا لتخريج وتكريم الدفعة الأولى من الأئمة المصريين والوافدين، حيث اختتمت الأكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ للدورة التدريبية رقم (121) للسادة الأئمة الوعاظ الوافدين من العالم الإسلامي، ودورة إعداد المفتي المعاصر للوعاظ المصريين، وكذا دورة تدريبية للأئمة العراقيين.

ويتضمن الحفل تكريم 90 إمامًا مصريًّا، و27 عراقيًّا، و69 من جنسيات أخرى، ويقام الحفل غدًا في الحادية عشر صباحًا، بحضور عدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، وسفراء دول آسيوية وأفريقية وأوروبية، وذلك بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة. ويتسلم الخريجون خلال الحفل شهادات تقدير وتفوق من الأكاديمية، وموسوعات علمية عن مقاومة الفكر المتطرف، ومراجع فقهية وفكرية تعينهم على التأصيل العلمي للمسائل المختلفة والرد عليها بوسطية واعتدال.

يأتي هذا في إطار توجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتصدي للأفكار المتطرفة ومواجهتها بالتأصيل العلمي الصحيح الواعي، هذا وكان فضيلة الإمام الأكبر قد اجتمع الأسبوع الماضي بالأئمة المتدربين للاستماع إليهم ومناقشتهم في القضايا المعاصرة.