أخبار مصر | وزير الأوقاف يعتمد صرف 92 مليونًا لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يعتمد صرف 92 مليونًا لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، مبلغ 61549.9 جنيه؛ لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية كدفعة رابعة للعام المالي الحالي 2018 – 2019م من الموارد الذاتية للوزارة ، إضافة إلى نحو واحد وثلاثين مليونًا من موازنة الوزارة.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى ، وفي إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.