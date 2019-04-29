أخبار مصر | محافظة الجيزة ترفع ٤٥ طن قمامة من الحدائق بعد احتفالات شم النسيم‎ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة ترفع ٤٥ طن قمامة من الحدائق بعد احتفالات شم النسيم‎ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، اليوم، ٤٥ طن مخلفات من الحدائق العامة والمتنزهات خلال أعياد شم النسيم.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وزعت ٥٠ ألف كيس قمامة مجانا على رواد حديقتي الحيوان والأورمان وأرض مطار إمبابة والجيزة العامة بطريق الفيوم وقامت بالدفع بعمالها ومعداتها وذلك لرفع ناتج مخلفات الحدائق والأسواق بنطاق أحياء الجيزة.

وأكد شفيق جلال، رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، أنه تم عمل فرق ثابتة من عمال النظافة ومعهم سيارات نصف نقل لرفع مخلفات الحدائق هذا وسوف تقوم عمال الحدائق باستعادة المظهر الجمالي للميادين والحدائق والمتنزهات بعد الانتهاء من رفع المخلفات وعمل صيانة للمسطحات الخضراء وزراعة ما تم إتلافه من النباتات والزهور.