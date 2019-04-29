أخبار مصر | وكيل "إسكان البرلمان": غدا اللجنة ستناقش مشروع الخطة والموازنة العام المالي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "إسكان البرلمان": غدا اللجنة ستناقش مشروع الخطة والموازنة العام المالي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالى الجديد، مؤكدا تمسك اللجنة بضرورة الانتهاء من المشروعات العالقة والمتوقفة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

وأشار "المغازى" فى بيان له اليوم، إلى أن لجنة الإسكان معنية بقضايا الصرف الصحى ومياه الشرب على مستوى الجمهورية وستطلب حصرا دقيقا بكافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية وأسباب التوقف أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة على أن يتم مراعاة هذا الأمر فى المناقشة ووضع أولويات فى الانتهاء من هذه المشروعات والانتهاء من العالق منها، لافتا إلى أن هناك مشروعات متوقفة على 10% فقط.

وتابع أن اللجنة ستناقش موازنات هيئة تنمية الصعيد، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ثم موازنة قطاعات (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وديــوان عام المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومديريات الاسكان والمرافق بالمحافظات)، بالإضافة إلى موازنة قطاعات ( صندوق تمـويـل الـمساكـن، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجهاز الـمركـزي للتعميــر).