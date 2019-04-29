أخبار مصر | محافظ الجيزة يشارك المواطنين احتفالات شم النسيم بحديقة البانوراما‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يشارك المواطنين احتفالات شم النسيم بحديقة البانوراما‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة الجيزة، إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث أعلنت المحافظة عن توافد أكثر من 10 آلاف زائر لحديقة الجيزة العامة "البانوراما" والتى قد تم فتحها أمام المواطنين بالمجان للاستمتاع باحتفالات شم النسيم.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مشاركة المواطنين فى احتفالات أعياد شم النسيم حيث تفقد حديقة البانوراما بطريق الفيوم للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.

وقام المحافظ أثناء تفقده بالتواصل مع عدد من المواطنين لتقديم التهنئة لهم وللتأكد من توفر كافة سبل الراحة لهم من أجل قضاء وقت ممتع مع أسرهم وأبنائهم حيث عبر المواطنون عن سعادتهم بما قدمته المحافظة من خدمات وعناية بالمسطحات الخضراء وتقديم العروض الفنية بحديقة البانوراما.

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وقامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة بتوزيع 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق مجاناً إضافة إلى أنتشار فرق النظافة لرفع اى مخلفات اولاً بأول على مدار اليوم وذلك حفاظاً على المتنزهات والحدائق.

كما استقبلت حديقة الحيوان والاورمان المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة للاستمتاع بهذا اليوم.

جدير بالذكر أن مديرية الصحةقامت بإرسال فرق مبادرة 100 مليون صحة للكشف على فيروس C والامراض غير السارية على المترددين بالحدائق.