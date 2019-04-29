مصر | التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في واقعة اغتصاب طفل على يد جاره بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في واقعة اغتصاب طفل على يد جاره بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة المعصرة عن التفاصيل الكاملة، فى واقعة اغتصاب طفل على يد جاره المسجل خطر، حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية، وقال محمد.س مسجل خطر 30 سنة، أنه جار الطفل منذ سنوات ويعرف أهله، وأثناء سيره بالشارع شاهد المجني عليه الطفل جمعة . م 4 سنوات فأختمرت فى ذهنه فكرة شيطانية، أن يصطحب الطفل إلى سطح منزله للتعدي عليه جنسيًا.

وأضاف المتهم أنه اقترب من الطفل أثناء لعبه مع باقى الأطفال، وأقنعه أنه اشترى كلب جديد وهو يعلم حب الطفل الشديد لدى الكلاب، فاستجاب له الطفل وسار معه الى منزله وصعدوا الى سطح المنزل.

واستمعت النيابة الى اقوال والدة المجنى عليه الذى قالت فى التحقيقات أن ابنها جاء اليها يبكى بشده وقصا عليها ما حدث " ماما جارنا خدنى وعمل حاجات وحشة " وأضافت الام انها لم تتمالك اعصابها وبدأت فى الانهيار أثناء استماع ابنها، وان المتهم أثناء لعبه مع الطفل قاما بمحاوله تجريده من بنطلونه فقال له الطفل " بتعمل ايه يا عمو " وبدا الطفل فصراخ شديد وبكاء ولكنه استكمل تجريده من ملابسه.

ثم قاما باغتصابه، وأشارت الام انها ذهبت على الفور بطفلها الى المستشفى الذين أكدون لها تعرضه للاغتصاب.

"طول عمرنا فى حالنا ومالناش دعوة بحد" قالت الام أن لديها ثلاثه أبناء أخرى وأنهها دائما يذهبون الى المدرسه ويرجعوان الى البيت ولا يوجد أختلاط مع أحد، مضيفه أنها قصت ما حدث على والد الطفل بعد قدومه من عمله ليذهب الى المتهم ويستفسر عما حدث لابنه.

وقال والد الطفل أنه يعمل سائق وبعد عودته من العمل قصت عليه زوجته ما حدث فانهار بعد سماعه فى ذهب الى المتهم وشقيقه، وتفاجا أنهم انهالوا عليه بالضرب المبرح وأحدثوا له جروح وكدمات متفرقه بالجسد وكسر في يديه وعينيه اليسرى.

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وتركوه غارق فى دمائه، وقامت زوجته وبعض اهالى المنطقه بنقله الى مستشفى حلوان العام.

كما أمرت النيابه فى وقت سابق بعرض الطفل على الطب الشرعى.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من سائق والد الطفل "جمعة. م" ويبلغ من العمر 4 سنوات، بقيام عاطل باستدراج نجله إلى سطح مننزله وتجريده من ملابسه الاعتداء عليه جنسيا.

وتم انتقال قوة أمنية من القسم إلى شارع سبع بدائرة القسم، وتم ضبط المتهم ويدعى "محمد. س"، مسجل خطر وسبق اتهامه في قضايا أخرى.

وتبين أنه أثناء لعب المجني عليه في الشارع، بينما أسرته في المنزل، قام المتهم باصطحابه إلى سطح منزله بحجة اللعب مع كلب لدى المتهم، وعندما ذهب معه استغل براءته وجرده من ملابسه وملامسه أجزاء حساسه من جسده وهتك عرضه، وعندما عاد الطفل قص على والده الواقعة، فذهب إلى المتهم فقام المتهم وشقيقه بالاعتدء بالضرب على الأب وإصابته بجروح عديدة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.