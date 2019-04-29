مصر | انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل في العياط

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقطاع أمن الجيزة، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل، بمركز العياط، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب غرقا بمياه النيل، بقرية البرغوتي، بمركز العياط.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وتبين أنه حال استحمامه بمياه النيل، خلال الاحتفالات بيوم شم النسيم، لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.