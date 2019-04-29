انت الان تتابع أستاذ سموم: سموم الفسيخ تستخدم في الحروب البيولوجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فسيخ - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمود لطفي مدير مركز السموم بمستشفيات عين شمس: "السموم في الفسيخ الأقوى على وجه الأرض، والكمية التي تقتل الإنسان منها تقاس بالميكرو جرام، وهي سموم لا تغير في طبيعة أو رائحة السمكة"، مضيفا: "الشخص لما يتناول أي جزء من السمكة فيها هذه السموم بالصدفة، تبدأ تظهر عليه بعض الأعراض -خلال 24 ساعة- تبدأ بصعوبة في البلع وازدواج في الرؤية وتغير في الصوت، وربما يتطور الأمر إلى وجود صعف في عضلات الجسم بما فيها عضلات الجهاز التنفسي، وأول ما الإنسان يحس بالأعراض دي لازم يروح لمركز سموم".

وأضاف لطفي، في لقاء له، اليوم الإثنين، مع برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، "في 2018 وصل لمركز سموم مستشفيات عين شمس 5 حالات قاتلة في شم النسيم، وفي 2017 وزارة الصحة استوردت أمصال لعلاج تسمم الفسيخ بـ10 ملايين جنيه، تكلفة الجرعة الواحدة 70 ألف جنيه، والمريض يحتاج