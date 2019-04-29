شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يتفقد أعمال تطوير مبني ٢ بمطار الغردقة الدولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية، اليوم الاثنين، بمطار الغردقة الدولي، حيث تفقد مبنى الركاب رقم 1 لمتابعة حركة التشغيل بالمطار والتي تشهد كثافة عالية بمناسبة أعياد الربيع فضلاً عن زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مدينة الغردقة.
كما تابع آخر المستجدات وأعمال التطوير بمبنى الركاب رقم 2 وذلك تمهيداً للتشغيل التجريبي خلال الفترة القادمة.
وفي نهاية الجولة توجه وزير الطيران بالتهنئة للمسافرين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وشم النسيم وتمنى لهم قضاء أوقات سعيدة بمصر وعودتهم بسلامه الله إلى بلادهم، كما توجه بالتحية للعاملين بالمطار ورجال الشرطة على جهودهم ودورهم المشرف وتعاونهم المستمر لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
رافق الوزير خلال الجولة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة.
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