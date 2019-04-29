شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تكثف من استعدادتها النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الجامعات من استعدادتها فور الانتهاء من أسبوع الأجازات، من أجل الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، من حيث تجهيز القاعات والانتهاء من إعلان جداول الامتحانات للطلاب، وتأمين أعمال الكنترولات ونقل ورق الأسئلة والاجابات من وإلي لجان الامتحانات.

و من المقرر أن تنطلق الامتحانات وفقا الخريطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات اعتبارا من منتصف شهر مايو المقبل للاختبارات العملية، فيما تبدأ الامتحانات النظرية في الأول من يونيو المقبل وتستمر لمدة ٣ أسابيع ووفقاً لظروف كل كلية وكل جامعة وبحد أقصي ٢٠ يونيو المقبل.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية، وخاصة ما يتعلق بتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس لمتابعة سير أعمال الامتحانات والكنترولات.

وشدد عبدالغفار في تصريحات صحفية، على ضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للعملية التعليمية والامتحانات والقواعد الحاكمة لأعمال الامتحانات.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجراء الامتحانات في موعدها المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات مع منح الجامعات مرونة في اختيار المواعيد التي تتماشي مع امكانياتها وطبيعة الدراسة بها.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الجامعات تراعي في وضع الجداول الامتحانية الإجازات الرسمية، والمواعيد التي تتناسب مع كل كلية سواء الامتحانات الكليات العملية أو النظرية.

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ومن جانبه، أكد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على عدم قبول اية اعتذارات من الأساتذة والعاملين عن المشاركة في الامتحانات، والعمل على سرعة حل أي مشكلات تطرأ خلال الامتحانات، وتواجد الأساتذة في وقت امتحانهم، والبدء في أعمال التصحيح والكنترول فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، ومراجعة كل عملية على حدة.

و شدد مجلس الجامعة، على التأكد من دقة رصد درجات الطلاب، والالتزام بتسليم الأساتذة للنتائج بعد استلام أوراق الإجابات بأسبوعين، والتزام الكلية بإعلان النتائج بعدها بـ 3 أسابيع، كما أكد على عدم سفر أعضاء هيئة التدريس أيام الامتحانات إلا بموافقة رئيس الجامعة.

وطالب رئيس جامعة القاهرة، بسرعة الانتهاء من جداول الامتحانات قبل الموعد المحدد لها بفترة كافية، وحظر اصطحاب الطلاب التليفون المحمول وسماعة الأذن داخل لجان الامتحانات.

كما أكد «الخشت» على التزام الملاحظين باللجان بعدم استخدام التليفون المحمول أثناء عقد الامتحانات، وفقًا للقواعد العامة المنظمة في هذا الشأن.

وشدد «الخشت»، على ضرورة توفير لجان خاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة التيسيرات لهم وفقًا لما حددته الجامعة من قواعد في هذا الشأن.

وأشار «الخشت»، إلى ضرورة تشكيل لجنة للطوارئ ومتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشكلات الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

طالب «الخشت» الكليات بتحديد موعد بدء الامتحانات وفقًا لظروفها، مع عدم ضغط عدد المواد أو الفترات الزمنية بين المواد، على أن تنتهى جميع الامتحانات في موعدها.