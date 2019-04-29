شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 413 ألف طن من السلع الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء الإسكندرية، الإثنين، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، حيث استقبل 9 سفن على متنها 413 ألف طن من السلع الاستراتيجية، عبارة عن قمح وذرة وسولار.

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وقال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن 6 سفن وصلت حاملة 314 ألف طن قمح من دول أوكرانيا وروسيا وأمريكا، لافتا أن إجمالي مخزون الغلال بالصوامع يبلغ 887 ألف طن.

وأضاف الغندور أن 3 سفن أخرى قادمة من روسيا وفرنسا وأوكرانيا وصلت إلى الميناء على متنها 30 ألف طن سولار و69 ألف طن ذرة.

وأشار المتحدث باسم ميناء الإسكندرية إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان.