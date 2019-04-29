شكرا لقرائتكم خبر عن «حدائق الحيوان» تزدحم بالزوار احتفالًا بـ«شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة والحدائق الإقليمية بمختلف المحافظات، الإثنين، ازدحامًا احتفالًا بعيد شم النسيم، فيما انتشرت قوات أمنية داخل الحديقة وحول أسوارها الخارجية، بينما انتشرت عربات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك أمام أبواب حديقة حيوان الجيزة أمام الباب المواجهة لجامعة القاهرة لبحث شكاوى رواد الحديقة فيما يتعلق بالأغذية التي يتم تداولها أمام أسوار الحديقة.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن إجمالي عدد زوار الحديقة بلغ 80 ألف زائر، حيث تم فتح أبواب الحديقة مبكرا في السادسة والنصف صباحا ولمدة 12 ساعة متواصلة، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم في نهاية اليوم، مشيرا إلى أنه تم زيادة أعداد منافذ الحديقة لمنع التكدس أمام الأبواب، وزيادة التواجد الأمني في الحديقة وخاصة من خلال الشرطة النسائية، للحد من حالات التحرش، والسيطرة على الباعة الجائلين، ومنع أية مخالفات والتنسيق مع الدفاع المدني والتنسيق مع الهلال الأحمر لتجميع الأطفال التائهين والقيام بأعمال الإسعافات الأولية.

وأضاف «رجائي» أنه تم عقد اجتماع مع الشركة الأمنية الخاصة بحديقة الحيوان للتأكيد على القيام بأعمال التفتيش لزوار حديقة حيوان الجيزة والحدائق الأخرى التابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على نشر قوات أمنية بمختلف المناطق المحيطة بحديقة حيوانات الجيزة التي تستحوذ على اكبر عدد من الزوار.

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وأوضح رئيس حدائق الحيوان أنه تم وضع ضوابط تضمن عدم دخول مواد تهدد الحالة الأمنية داخل الحديقة من خلال التفتيش الدقيق لمتعلقات زوار الحديقة مشيرًا إلى أنه تقرر زيادة أعداد عربات إطفاء الحرائق استعدادا لأي أعمال تهدد حديقة حيوان الجيزة.

ولفت «رجائي» إلى أنه تم تشكيل فرق بيطرية من أطباء والعاملين بالحديقة لمتابعة حالة النظافة داخل الحديقة، وتوفير الوجبات اللازمة للحيوانات، مشيرا إلى زيادة أعداد زوار الحديقة رغم اقتراب اختبارات طلاب الثانوية العامة وارتفاع درجات الحرارة.

وشدد على أنه تم التنبيه على توفير «الأيس كريم» والعصائر المثلجة للشمبانزي والدببة، مع توفير المياه الباردة لبحيرة الدببة، بالإضافة إلى انتظام وجبات التغذية لمختلف الحيوانات والطيور داخل الحديقة، مشيرا إلى المتابعة الدورية للحالة الصحية للحيوانات.

ولفت رئيس حدائق الحيوان، إلى أن أكثر الحيوانات إقبالا من الزوار كانت الزرافة والشمبانزي، والمفترسات مثل السباع والنمور والفهد وسبع البحر والفيلة، وفرس النهر «سيد قشطة، بالإضافة إلى بيت الزواحف، فضلا عن الطيور النادر وطيور الزينة، مشيرًا إلى أن مدينة الملاهي والألعاب الكهربائية في المنطقة الترفيهية وطفطف الحديقة، ساهمت في زيادة الإقبال على الحديقة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة جيدة للنظافة التي يتم تنفيذها من خلال شركة خاصة تم التعاقد معها للتأكد من أعمال النظافة داخل الحديقة وصيانة دورات المياه داخل الحديقة، فضلا عن زيادة مساحات المسطحات الخضراء.

وناشد الزوار الحفاظ على نظافة الحديقة وعدم إلقاء المخلفات في البحيرات، والحفاظ على الآثار الموجودة من خلال التسلق أو الكتابة عليها، والرفق بالحيوان والتعامل معه من خلال حارس الحيوانات المخصصة لهذا الغرض.