شكرا لقرائتكم خبر عن 15 تأشيرة حج إضافية لأبناء البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ظهر الإثنين، 15 تأشيرة حج إضافية لتأشيرات التضامن الاجتماعي، لبعض الحالات الإنسانية ومن لم يصبهم الدور في القرعات السابقة.

وأجرى المحافظ قرعة مصغرة، وتم سحب الأسماء الفائزة من خلال أحد الأطفال، وأسفرت القرعة عن فوز الأسماء الآتية:

1- عبدالعاطي عبدالسميع على - الغردقة

2- فاتن مصطفي يونس - سفاجا

3- جاد الكريم عبادي - الشلاتين

4- جمال عبدالراضي عسران- الغردقة

5- خيرية محمد احمد حلبي - الغردقة

6- مديحة سيف الدين عبدالمنطلب - الغردقة

7- فاطمة حسن محمود عبد الله - الغردقة

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8- حنان عبدالحليم عمرو - الغردقة

9- عبدالله جعفر محمد - الشلاتين

10- آمال أحمد عبد اللطيف أحمد - الشلاتين

11- حرم عبدالعاطي عبدالسميع على--الغردقة

12- حميدة سعيد عبدالله سعيد - القصير

13- فاطمة حسين محمد - الغردقة

14- فائقة إسماعيل - الغردقة

15- مني يوسف أحمد عثمان - الغردقة

وقال اللواء أحمد عبدالله إن محافظة البحر الأحمر تعمل دومًا على خدمة مواطنيها، وتقديم كافة أشكال الدعم المتاحة لهم، وطلب من الفائزين في القرعة الدعاء للوطن الغالي، مصر، أن يحفظها الله من كل شر، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

حضر القرعة ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة رباب زمزمي، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة، بالبحر الأحمر، وعبدالعال محمد زين مدير إدارة الجمعيات.