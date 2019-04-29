شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» توزع الحلوى والورود على ركاب «قطار المفاجآت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت هيئة السكة الحديد الورود والحلوى على ركاب قطار المفاجآت، الذي قامت بتشغيله، صباح الإثنين، بمناسبة الاحتفال بشم النسيم.

Advertisements

وانطلق القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 5.45 صباحا متوجهاً إلى محافظة الإسكندرية على أن يعود منها الساعة 18.15 في مساء اليوم للقاهرة، طبقاً لجدول التشغيل.

ويتكون القطار من عربات ثانية مميزة وسعر تذكرة السفر بالقطار 15 جنيها للفرد و10 جنيهات للطفل لرحلتى الذهاب ولا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملي التذاكر المنصرفة عليه نقداً، ومن لم يحمل التذاكر المنصرفة لهذين القطارين سيدفع أجرة السفر كاملة علاوة على المصاريف الإضافية المقررة.

وتقدم السكة الحديد هذه الخدمة سنوياً لمشاركة جمهور الركاب في الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها في إسعاد الركاب وقضاء أوقات ممتعة، كما تم التنبيه على نظار ومعاوني المحطات وخدمة العملاء بإعلان الركاب بموعد قيام القطار في رحلتي الذهاب والعودة ومن خلال الإذاعات الداخلية بالمحطات.