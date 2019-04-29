شكرا لقرائتكم خبر عن لافتات على النيل بالقليوبية تحذر من الغرق: «عُد لأهلك سالمًا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر محمد خيري عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة طوخ، رؤساء الوحدات المحلية التي يمر بنطاقها نهر النيل أو الرياح التوفيقي، بضرورة وضع لافتات قبالتها، لتحذير المواطنين من السباحة في تلك الأماكن تفاديا خشية الغرق.
كما أمر خيري بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة لضمن عدم وجود ما يعكر صفو المواطنين في احتفالات عيد شم النسيم.
وقام صبحي إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية بالعمار الكبرى، بالتنسيق مع الشرطة لفرض حراسة أمنية على منطقة الكوبرى الجديد على الرياح التوفيقى لمنع نزول الشباب للاستحمام فى تلك المنطقة، التي شهدت حوادث غرق عديدة.
وقال صبحي إنه جار المتابعة المستمرة على مدار اليوم حفاظا على أرواح المواطنين، وأنه تم متابعة المعديات وعدم السماح بحمولات زيادة حرصًا على سلامة المواطنين.
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