شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد توقيع عقد شراء 6 قطارات جديدة بتكلفة 126 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء،بمحافظة الإسكندرية توقيع السكة الحديد مع شركة «تالجو» الأسبانية لشراء 6 قطارات بتكلفة 126 مليون يورو ممولة من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية في صورة قرض ميسر، على أن يتم توريد القطارات الـ6 خلال 18 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد.

وأشارت الشركة إلى أن العقد، الذي تم منحه بعد عملية تنافسية مفتوحة شاركت فيها بعض الشركات الرائدة في العالم في تصنيع معدات السكك الحديدية، ستوفر Talgo ست وحدات كاملة تتألف من قاطرة تعمل بالديزل أو سيارة تقنية أو سيارة كهربائية، و14 سيارة ركاب.

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يشمل الطلب أيضًا الصيانة المتكاملة لوحدات Talgo لمدة لا تقل عن 8 سنوات، وذلك باستخدام العمالة المحلية المتوقعة من قبل الشركة المصنعة الإسبانية.

والقطارات الجديدة، التي سيتم تشغيلها بسرعة تجارية قصوى تبلغ 160 كم / ساعة، وتتسع لـ492 راكبًا موزعة بين الدرجة الأولى والثانية، وعربة «بوفيه».

كانت الحديد مصر قد أطلقت عملية الشراء في أغسطس 2016 كجزء من مشروع ممول من قبل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) وتم إغلاق المرحلة النهائية من تقديم العطاءات في أكتوبر الماضي 2018 بعد توقيع العقد.