شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البحيرة»: حصدنا 20 ألف فدان قمح والمورد للشون 402 طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن حصاد نحو 20 ألف فدان منزرعة بالقمح، بأراض الإئتمان والإصلاح الزراعى والإستصلاح، وتم توريد 402 طنًا للشون، تقدر بنحو ألفين و677 أردباً.

وأوضح «الزواوى» أن المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 355 ألفًا و659 فداناً، ويبلغ عدد الشون والصوامع المُعدَّة لإستلام القمح 33 شونة، منها 28 شونة، عبارة عن مستودعات، ومظلات خرسانية، وهناجر، و5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى عدد 5 شون وصوامع، تابعين لمديرية الزراعة بالنوبارية، مضيفاً أن الطاقة الإستيعابية للشون بالمحافظة، تبلغ نحو 437 طناً، مؤكداً أنها تكفى لإستيعاب الكميات المتوقع توريدها.

وأشار «الزواوى» إلى تحديد وزارة الزراعة لسعر القمح، على حسب درجات جودته، وأن سعر القمح درجة نظافة 22.5 هو 655 جنيهاً، ودرجة 23 هو 670 جنيهاً، ودرجة 23.5 هو685 جنيهاً.