غدًا.. "إسكان النواب" تبدأ مناقشة الموازنة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تبدأ غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي الجديد، معلنا تمسك اللجنة بضرورة الانتهاء من المشروعات العالقة والمتوقفة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وأضاف المغازي، في بيان اليوم، أن لجنة الإسكان معنية بقضايا الصرف الصحي ومياه الشرب على مستوى الجمهورية وستطلب حصر دقيق بجميع المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية وأسباب التوقف أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة على أن يجرى مراعاة هذا الأمر في المناقشة ووضع أولويات للانتهاء من هذه المشروعات والانتهاء من العالق منها، لافتا إلى أن هناك مشروعات متوقفة على 10% فقط.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش موازنات (هيئة تنمية الصعيد، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك)، ثم موازنة قطاعات (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وديوان عام المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومديريات الاسكان والمرافق بالمحافظات)، واخيرا موازنة قطاعات ( صندوق تمويل الـمساكن، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجهاز الـمركزي للتعمير) .

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