وزير الزراعة يعلن اجتياز معامل "حصر العفن البني" اختبارات كفاءة "الأيزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتياز معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، اختبارات الكفاءة من المعهد الوطني البيولوجي بدولة سلوفينيا بنسبة 100%.

وأكد وزير الزراعة، في بيان، الاثنين، أن اجتياز الاختبار يعد ضمن الإجراءات التمهيدية لحصول معامل المشروع على شهادة "الأيزو 17025"، لافتًا إلى المعهد الوطني البيولوجي بسلوفينيا، أحد المعاهد الدولية المعترف بها من الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

Advertisements

وأشار أبوستيت إلى أهمية المشروع الذي جرى إنشاؤه، بغرض إنتاج وإعداد وتصدير بطاطس خالية من مرض العفن البني في البطاطس، وتقديم الخدمات الفنية والعلمية الضرورية لمنتجي ومصدري محصول البطاطس.

وأوضح وزير الزراعة أن المشروع يساعد منتجي ومصدري البطاطس على التوافق مع اشتراطات الصحة النباتية للدول المستوردة.

​