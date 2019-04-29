بالصور.. وجبات رنجة وفسيخ في استراحات مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

قدمت شركة مصر للطيران أكلات شم النسيم "الرنجة والفسيخ" كوجبات للمسافرين باستراحات صالات السفر بمطار القاهرة الدولي.

وحسب بيان للشركة، اليوم الاثنين، تأتي هذه الوجبات؛ احتفالًا بأعياد الربيع، كما قدمت الشركة لجمهور الركاب عددًا من الهدايا التذكارية والشكولاتة.

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واحتفلت شركة مصر للطيران داخل صالات السفر بمطار القاهرة الدولي مع المسافرين بأعياد الربيع وشم النسيم، بتقديم الهدايا والورود والشيكولاته.

وتسير الشركة 100 رحلة داخلية ودولية، اليوم، الذي يعد الأكبر في معدل التشغيل.

وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن شركة إكسبريس تسير 440 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل خلال فترة أعياد الربيع حتى 5 مايو المقبل؛ لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد وشم النسيم في مناطق الجذب السياحي .