غدًا.. وزير الأوقاف يتحدث عن "رمضان وعمارة المساجد" بمحافظة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تعقد وزارة الأوقاف، غدا، ندوة للرأي بعنوان "رمضان وعمارة المساجد"، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وحسب بيان، اليوم، من المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف، غدًا، مسجد أحمد عرابي بقرية هرية رزنة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تأتي الندوة ضمن التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني، وتنقلها القناة الثقافية بالتلفزيون المصري، على الهواء مباشرة.