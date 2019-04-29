وزيرة السياحة تلتقي بمسئولي شركة إكسبيديا للتسويق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة بمسئولي شركة إكسبيديا المتخصصة في مجال التسويق الالكتروني والتابعة لمجموعة إكسبيديا.

وتعتبر إكسبيديا، واحدة من أكبر شركات السفر والحجز الالكترونى العالمية على الانترنت، في حضور المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وذلك لبحث سبل التعاون مع الشركة للترويج لمصر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM التي تنعقد حاليا بدبي وتستمر خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل.

وحسب بيان، الاثنين، شهد اللقاء مناقشة بعض مقترحات وسبل التعاون مع الشركة للترويج للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق المختلفة.

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واستعرضت الوزيرة المحاور الرئيسية الثلاثة للحملة الترويجية لمصر وهي: المفهوم الترويجي الجديد P2P" People 2 People2"، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة Branding By Destination، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM 2020.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة السياحة تعمل على تحديث آليات الترويج، حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر .

ومن جانبهم قام مسئولي الشركة بتقديم عرض لأعمالهم الترويجية في عدد من الدول ومنها كوريا الشمالية.

ومن جانبها طلبت الوزيرة من مسئولي شركة اكسبيديا اعداد دراسة عن الاتجاهات الحديثة للمسافرين والسائحين من عملائهم حول العالم، من حيث الفئات العمرية دوالاهتمامات المختلف وما يبحثون عنه في رحلاتهم .

وتم الاتفاق على تحديد موعد لمقابلة مسئولي الشركة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية للاستماع إلى آراء ومقترحات القطاع الخاص فيما يخص الترويج لمصر في الخارج.