وزيرة السياحة تلتقي أكثر المدونين المؤثرين على السوشيال ميديا في الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بليلى مراد وعدلي، اللذين يعدان من أشهر المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى الخليجية؛ ولديهما 726.9 ألف متابع حول العالم على موقع انستجرام، بثوا من خلالها أمس صورًا وفيديوهات حية مباشرة على صفحاتهم من داخل الجناح المصري المشارك في ملتقى ATM ما لاقى إعجاب الكثير من متابعيهم.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM التي تنعقد حاليا بدبي وتستمر خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل.

وحسب بيان، الاثنين، تناول اللقاء مناقشة كيفية الاستعانة بهؤلاء المدونين خلال الفترة القادمة في إطار خطة وزارة السياحة للترويج لمصر في السوق العربية ، وحرصها علي تحديث آليات الترويج السياحي ومواكبة التغييرات المتلاحقة عالميا في مجال الترويج والتسويق.

من جانبها قالت وزيرة السياحة، إن استراتيجية الوزارة تعتمد على تحديث أدوات الترويج السياحي والاستعانة بالمنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لتقديم مصر بصورة عصرية ومتقدمة، مشيرة إلى أن أكثر من 40% من السائحين حول العالم تحت سن 33 عاما يستخدمون موقع الانستجرام عند اتخاذ قراراتهم للسفر؛ وذلك ووفقا لدراسة هامة نشرها موقع Forbes .

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وتحدثت الوزيرة عن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والذي يرتكز على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في صناعة السياحة.

كما أشارت الوزيرة إلى الأثر الإيجابى للصور التي يقوم بنشرها المدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارتهم للمقاصد السياحية بالدول المختلفة، خاصة وأن هؤلاء المدونين لديهم ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكدت الوزيرة، أن مواقع التواصل الاجتماعى تجذب جميع الشرائح العمرية من المتابعين، كما أنها تؤثر بقوة في اتخاذ قرارات السفر خاصة بين الشباب.

كما أشارت الوزيرة إلى تعاون الوزارة مع شركة ‪Beautiful Destinations‬ العالمية للترويج السياحي لمصر في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر.

وأكدت الوزيرة، اهتمام الوزارة بدعوة المدونين والمؤثرين عبر مواصل التواصل الاجتماعي لمصر؛ وذلك لنقل تجاربهم لمتابعيهم؛ لافتة الي استضافة الوزارة لوفد يضم ١٠ من أشهر المدونين على مواقع التواصل الاجتماعى بالولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة إلى زيارة مراد عثمان وزوجته ناتالي اللذان يعدان من أهم المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي الروسية والدولية في مجال السياحة.