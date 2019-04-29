مراسم ملكية.. القرية الفرعونية تحتفل بشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اختتمت القرية الفرعونية، احتفالاتها بعيدها الخامس والثلاثين، بعرض تمثيلي ملكي يروي مظاهر الاحتفال بالعيد داخل منزل النبيل وانتهاء بالمعبد الذي كان يقدم فيه الملك القرابين.

وبدأ العرض، بقدوم الفراعنة من جميع الأنحاء للمعبد لتقديم القرابين لكل من الملك والملكة والكاهن حتى يقدمها الملوك والكهنه للإله والتي تنوعت مابين البيض، الخس، الحلبه، السمك المملح، والفراعنة أول من آمن بوجود إله وفكروا بإيجاد طرق للتعبير عن امتنانهم بعطايا الإله، فيأتي موكب الملوك لتقديم جميع القرابين ويقدم عرض راقص للملوك على انغام الهارب وترفع الأعلام الملونة للتعبير عن امتنانهم.

وقال مجدي الزيات مدير القرية، إن توصيل الرسالة الثقافية و المعرفية ونقلها للزائر بشكل تمثيلي راق ستظل هدفا للقرية.

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وأضافت إنجي الفرماوي المستشار الإعلامي للقرية الفرعونية، أن الزائرين ارتدوا الملابس الفرعونية في رحلتهم ووسط عرض المشاهد الفرعونية يضفي جو التعايش مع حياة الفراعنه ليكونو جزءا منها.

واستعرضت الفرماوي احتفالات شهر أبريل الثقافية والسياحية والترفيهية لدعم و تنشيط السياحة والتي تنوعت بين ملتقى مختلف الحضارات عبر 19سفارة قدمت كل منها أشهر أزياء وأكلات ورقصات التي اشتهرت بها كل دولة وبين معارض المنتجات اليدوية المصري من جلود اكسسوارات وملابس وفوانيس بأيد مصرية إلى مسابقات الأطفال الثقافية التي يجيب خلالها الطفل عن أسئلة ثقافية للوصول لبيضة شم النسيم وحصاد جائزته وهي دورة تدريبية من اختياره.

كما شهدت القرية تتويج ملكات جمال المحجبات على الطريقة الفرعونية بالملابس الفرعون، واختتمت القرية برامجها بتقديمها عرض تمثيلي يروي مراسم طقوس احتفال ملوك الفراعنة بعيد شم النسيم وتجسيده بموكب ملكي.

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