رسميًا.. الأعلى للجامعات يعلن موعد امتحانات نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، انطلاق امتحانات نهاية العام، في مختلف الجامعات الحكومية.
وحسب الخريطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات، للعام الجامعي 2018/ 2019، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأول من يونيو المقبل، وتستمر حتى 20 يونيو 2019، أي ثلاثة أسابيع تختلف حسب كل كلية.
وبدأ الفصل الدراسي الأول في 22 سبتمبر 2018 واستمر 3 أسابيع، وببعض الكليات بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 يناير 2019 واستمرت حتى 24 يناير 2019.
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