محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنيين احتفالاتهم بعيد شم النسيم حيث تفقد الحديقة الدولية بمدينة نصر وحديقة الفسطاط بمصر القديمة ووفتحتا أبوابهما منذ الصباح الباكر أمام المواطنين للاحتفال بشم النسيم، كما تابع المحافظ إجراءات السلامة والأمن المتبعة بمرسى الأتوبيس النهري بماسبيرو.

وأكد عبدالعال، خلال زيارته للحدائق، الالتزام بتقديم كيس لتجميع القمامة لكل أسرة زائرة لتجميع مخلفاتها قبل مغادرة الحديقة، مشددا على التنسيق مع الأمن ومرفق الإسعاف وتوفير وحدات داخل الحديقة للتأمين المواطنين وسرعة مواجهة أي طارئ.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، التقى المحافظ، بالمواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بالخدمات التي وفرتها إدارات الحدائق من خلال تقديم العروض الموسيقية العسكرية التابعة لللقوات المسلحة والشرطة وكذلك فقرات فنية شعبية وتنورة وكذلك تقديم ألعاب للأطفال.

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كما تفقد مرسى الأتوبيس النهري بحي بولاق، وأكد أهمية الالتزام بالأعداد المقررة وعدم السماح قطعيًا بأي زيادة في الأفراد، مع التأكد من مطابقة المركب لاشتراطات الأمن والمتانة وتوافر كل عوامل الأمان بها.

واطمأن المحافظ على ربط الوحدات مع المراسي وغرفة العمليات الخاصة بالهيئة لاسلكيًا، والتأكد بصفة مستمرة من سلامة خطوط سير الرحلات من خلال منظومة تأمين كاملة لحركة الأتوبيسات النهرية خلال رحلاتها على سطح النيل.

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، إن شبكة من الأتوبيسات والسيارات تخدم أماكن الحدائق والملاهي والمتنزهات من خلال توفير 34 خط أتوبيس تعمل كخدمة خاصة واختيار 144 سيارة جديدة تخدم جميع المواطنين، وربطهم بخدمة التتبع الإلكتروني لتحقيق السيطرة والمراقبة على السيارات وسرعة التواصل مع السائقين للدفع بأي سيارات مطلوبة في حالة زيادة عدد المواطنين.

​رافق محافظ القاهرة في جولته، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، واللواء محسن مأمون، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النقل العام.