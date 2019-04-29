حبس مالك كلب عقر مسنا في "مناطق حساسة" بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمر أحمد عبد الرحمن مدير نيابة روض الفرج، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بإطلاق كلب شرس على مسن، ما تسبب في عقره وإصابته في منطقة حساسة بجسده، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من الأهالي بوقوع مسن مصاب بحالة نزيف حاد بسبب جروح قطعية في مناطق حساسة بجسده، وذلك بعد قيام شاب بإطلاق كلب شرس عليه، انتقاما منه بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم "ح. ص"، ونقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج.