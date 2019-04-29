أخبار مصر | أجواء احتفال المصريين بشم النسيم في حديقة الفسطاط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجواء احتفال المصريين بشم النسيم في حديقة الفسطاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ونائبه اللواء أحمد فؤاد، على التقاط بعض الصور التذكارية مع الأطفال بحديقة الفسطاط، وذلك خلال حولته التفقدية للحديقة.

وبدأ المواطنون بالتوافد على الحديقة وسط تكثيف أمني كبير، وتسيير لحركة المرور في الشوارع المؤدية للحديقة وأمام بوابات دخول الحديقة.

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وكانت الحديقة، فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر أمام المواطنين للاحتفال بشم النسيم وسط النباتات.

ويحتفل المصريون اليوم، بعيد "شم النسيم" بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات استقبالًا للربيع، ويصحبون أطفالهم حاملين معهم الأطعمة المعتادة منذ عصور الفراعنة، ومنها البيض الذي يهتمون بتلوينه والنقش عليه.