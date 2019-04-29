أخبار مصر | "الأوقاف" تعلن تنظيم مسابقة "إمام منطقة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تعلن تنظيم مسابقة "إمام منطقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف الإعلان عن مسابقة إمام منطقة تشمل كل الأئمة المتميزين ممن نجحوا في أي من مسابقات الإيفاد الدائم، أو إيفاد رمضان، أو القراءة الحرة، أو إمام مجدد، أو إمام متميز، أو إمام مسجد جامع، أو الإدارة الإشرافية، أو مرافقة بعثة الحج، أو شيوخ المقارئ، من اجتازوا الامتحانات التحريرية والشفوية من 1/ 1/ 2014م لأي مما ذكر حتى تاريخه، وتشمل كذلك كل أعضاء المدارس العلمية والحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه، والراغبين من القيادات من درجة مدير إدارة فصاعدًا.

ويمنح من يجتاز المسابقة كارنيه إمام منطقة محددة جغرافيًا في نطاق عمله، ويكون مسئولا بالتنسيق مع مدير المديرية التابع لها عن التواصل المجتمعي، وحضور المناسبات الاجتماعية كواجبات العزاء ونحوها ممثلًا للوزارة، وكذلك يكون مسئولًا في منطقته بالتنسيق مع مدير المديرية أيضًا عن التواصل مع مؤسسات المجتمع من مراكز الشباب وقصور الثقافة والإدارات التعلمية، وممثلي المجلس القومي للمرأة، كما يكون مسئولا بالتنسيق مع مدير المديرية عن المشاركة في المناسبات الخاصة بأشقاء الوطن سواء أكانت مناسبة اجتماعية أم عامة.

وفي مقابل هذا الجهد سيتم صرف مبلغ شهري قدره ألف جنيه لكل من يحصل على كارنيه إمام منطقة من الموارد الذاتية للوزارة كجهود غير عادية.

ويخضع المتقدمون لاختبارات تحريرية وشفوية ومقابلة لجنة مختصة في التواصل المجتمعي للوقوف على المهارات الشخصية للمتقدم في هذا الجانب.