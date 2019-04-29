أخبار مصر | بالزي الفرعوني.. الحديقة الدولية تستقبل المواطنين في شم النسيم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالزي الفرعوني.. الحديقة الدولية تستقبل المواطنين في شم النسيم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الحديقة الدولية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، المواطنين للاحتفال بأعياد شم النسيم، وذلك في جو أسري وعائلي.



واستقبلت الفرقة الموسيقية، بالزي الفرعوني والأغاني الوطنية، محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قد تفقد الحديقة الدولية بمدينة نصر منذ الصباح الباكر؛ لمتابعة أحوال الحديقة واستعدادها لاستقبال الجمهور، ورافقه نائب المحافظ للمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم صابر.

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وبدأ المواطنون بالتوافد على الحديقة وسط تكثيف أمني كبير، وتسيير لحركة المرور في الشوارع المؤدية للحديقة، وأمام بوابات دخول الحديقة.

ووضع المحافظ خطة لمواجهة حالات الطوارئ، والتكدس والزحام، فضلاً عن تأمين الزوار؛ حيث تم التنسيق مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات، تحسبًا لأي طوارئ، وسرعة التعامل معها.

ويحتفل المصريون اليوم، بعيد "شم النسيم" بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات استقبالًا للربيع، ويصحبون أطفالهم حاملين معهم الأطعمة المعتادة منذ عصور الفراعنة، ومنها البيض الذي يهتمون بتلوينه والنقش عليه.