أخبار مصر | "اللمة تحلى".. إقبال كبير للمواطنين على حديقة الأورمان في شم النسيم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اللمة تحلى".. إقبال كبير للمواطنين على حديقة الأورمان في شم النسيم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، بدأ إقبال الموطنين الكبير على حديقة الأورما،، احتفالًا بشم النسيم وأعياد الربيع، وذلك من عادات المصريين التي اعتادوا عليها منذ عشرات السنين.



واحتفلت الأسر بأعياد الربيع رغم ارتفاع درجات الحرارة، عن طريق التنزه وأكل الأسماك المملحة والبيض الملون، وذلك في مشهد عائلي، وسط المساحات الخضراء.

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ويأتي شم النسيم هذ العام بالتزامن مع معرض زهور الربيع المُقام بالحديقة لمدة 45 يومًا، وهو ما يُعد فرصة للزائرين للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وسط الزهور والنباتات النادرة.



ويحتفل المصريون اليوم، بعيد "شم النسيم" بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات استقبالًا للربيع، ويصحبون أطفالهم حاملين معهم الأطعمة المعتادة منذ عصور الفراعنة، ومنها البيض الذي يهتمون بتلوينه والنقش عليه.