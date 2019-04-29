أخبار مصر | "المصريون لا يتخلون عن عاداتهم".. إقبال كبير على حديقة الحيوان في شم النسيم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريون لا يتخلون عن عاداتهم".. إقبال كبير على حديقة الحيوان في شم النسيم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ السادسة صباحًا، بدأت حديقة الحيوان بالجيزة في استقبال المواطنين، احتفالًا بشم النسيم، والتي تعتبر من عادات المصريين منذ عشرات السنين، لم يتخلوا عنها في أي مناسبة.



وحرص المواطنين على تناول وجبة الإفطار بالحديقة، وتناول الأسماك المُملحة والفسيخ والرنجا، بالإضافة إلى البيض الملون، والاستمتاع بالحيوانات.

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جاء ذلك وسط حضور ملحوظ لعناصر التأمين والنظافة، الذين جرى توزيعهم على كافة محاور الحديقة.



وكان وضع مسئولو حديقة حيوان الجيزة، خطة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، ووضعوا خطة كبيرة تتناسب مع الأعداد الكبيرة من جمهور الزائرين، نظرًا أن حدائق الحيوان هي النجم الجاذب للزائرين في الأعياد والمناسبات.



ويحتفل المصريون اليوم، بعيد "شم النسيم" بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات استقبالًا للربيع، ويصحبون أطفالهم حاملين معهم الأطعمة المعتادة منذ عصور الفراعنة، ومنها البيض الذي يهتمون بتلوينه والنقش عليه.