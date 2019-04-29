أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد مَرسى ماسبيرو النهري في شم النسيم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد مَرسى ماسبيرو النهري في شم النسيم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مرسى الأتوبيس النهري بمنطقة ماسبيرو؛ للاطمئنان على توفير جميع سُبل الراحة للمواطنين، والتأكد من توافر عمال النظافة في جميع الأتوبيسات النهرية.

ويأتي ذلك ضمن جولات المحافظ التفقدية لحدائق القاهرة، في أعياد الربيع وشم النسيم.

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وشدد المحافظ على ضرورة توفير سُبل الراحة للمواطنين، مؤكدًا أن المَرسى مؤمن بشكل كبير من الشرطة والمسطحات المائية.

ورافق المحافظ في جولته، المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، واللواء محسن حجازي رئيس هيئة النظافة، واللواء إبراهيم عوض رئيس المتابعة الميدانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية.



ويحتفل المصريون اليوم، بعيد "شم النسيم" بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات استقبالًا للربيع، ويصحبون أطفالهم حاملين معهم الأطعمة المعتادة منذ عصور الفراعنة، ومنها البيض الذي يهتمون بتلوينه والنقش عليه.