أخبار مصر | إقبال كبير على الجناح المصري بسوق السياحة والسفر بدبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كبير على الجناح المصري بسوق السياحة والسفر بدبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة والمشاركين في سوق السياحة والسفر بدبي، والذي يستمر حتى واحد مايو، أن هناك إقبالا كبيرا على الجناح المصري بسوق السياحة والسفر من جميع الأشقاء العرب سواء من الإمارات أو السعودية وغيرها.

وأكد عجلان في تصريحات له اليوم أن ردود الأفعال داخل الجناح المصري ومدى الإقبال على زيارة مصر حاليا يبشر بموسم سياحي عربي قوي هذا العام خاصة أن العرب من عشاق قضاء رمضان في مصر ونحن بعدها مقبلون على موسم الإجازات وتنظيم بطولة الأمم الإفريقية في مصر والعرب عاشقون للرياضة وكل هذا سيشجع على ارتفاع معدلات السياحة العربية الوافدة لمصر خلال هذا العام.

وأشاد عجلان بتنظيم وزارة السياحة للجناح المصري وما يحويه من إمكانيات رائعة للتعرف على المقاصد السياحية المصرية ووجود تقنيات تكنولوجية تجعلك تشاهد المزارات السياحية وكأنك بداخلها وأيضا تخصيص جانب من المعرض لتنشيط السياحة العربية خلال شهر رمضان الكريم تحن عنوان " رمضانك عندنا".

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وأضاف عاطف بكر عجلان أن اللقاءات التي تقوم بها الوزيرة د. رانيا المشاط داخل المعرض مع كبير المسئولين العرب وكذلك اللقاءات الإعلامية والصحفية ودعوة المدونين والمتخصصين في السوشيال ميديا كل هذا له دور مهم جدا في تنشيط السياحة العربية لمصر والترويج للقاصد السياحية.

وأضاف عجلان أن السائح العربي يتميز بأنه من النوعية مرتفعة الإنفاق وهو يفضل السياحة الشاطئية بالمدن السياحية المناطق الترفيهية داخل القاهرة والجيزة.

ودعا عاطف عجلان إلى ضرورة إعداد برامج سياحية تناسب السائح العربي لزيارة مصر وتجذبه للاستمتاع بجوها وجمال معالمها.

وتوقع عجلان أن ترتفع السياحة العربية لمصر بشكل العام والخليجية بشكل خاص بنسبة كبيرة مقارنة بعام 2018 مؤكداً أن الإحصائيات المتاحة توضح أن السعودية تصدرت قائمة الدول الخليجية المصدرة للسياحة بمصر بحوالي أكثر من 909 ألف سائح سعودي تلتها الكويت بحوالي 164 ألف سائح كويتي ثم الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.